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    17:30, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Нобелевская премия мира присуждена журналистам из России и Филиппин

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    СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ – Нобелевскую премию мира в этом году разделили филиппинская журналистка Мария Ресса и главный редактор «Новой газеты» россиянин Дмитрий Муратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Нобелевский комитет.

    В своем заявлении Нобелевский комитет отметил, что Ресса и Муратов были удостоены престижной награды за «их усилия по защите свободы слова на Филиппинах и России, которая является предпосылкой для демократии и прочного мира».

    «В то же время они являются представителями всех журналистов, которые отстаивают данный идеал в мире, в котором демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями», - отмечается в пресс-релизе Норвежского комитета.

    Мария Ресса использует свободу слова, чтобы разоблачать злоупотребление властью, насилие и растущий авторитаризм в своей родной стране, на Филиппинах. В 2012 году она стала соучредителем Rappler, цифровой медиа-компании для журналистских расследований, которую она до сих пор возглавляет. Как журналист и генеральный директор Rappler, Ресса зарекомендовала себя как бесстрашный защитник свободы слова.

    Дмитрий Муратов на протяжении десятилетий защищает свободу слова в России во все более сложных условиях. В 1993 году он был одним из основателей независимой газеты «Новая газета». С 1995 года он был главным редактором газеты в общей сложности 24 года.

    «Свободная, независимая и основанная на фактах журналистика служит для защиты от злоупотребления властью, лжи и военной пропаганды. Норвежский Нобелевский комитет убежден, что свобода слова и свобода информации помогают обеспечить информированность общественности. Эти права являются важнейшими предпосылками демократии и защиты от войн и конфликтов. Присуждение Нобелевской премии мира Марии Рессе и Дмитрию Муратову призвано подчеркнуть важность защиты этих основных прав», - подчеркивает Нобелевский комитет.


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