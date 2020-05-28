НК «КазМунайГаз» начала работу по оптимизации
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев сообщил о том, что АО «Национальная компания «КазМунайГаз» начало работу по оптимизации. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Компания «КазМунайГаз» начала работу по оптимизации с аппаратного центра. Эта тенденция будет продолжаться в дальнейшем в дочерних организациях, находящихся в структуре компании. Однако мы предлагаем, чтобы это не оказало негативного влияния на рабочих. Такой позиции придерживается компания «КазМунайГаз», - рассказал глава Министерства энергетики РК в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК 27 мая.
По его словам, работа по оптимизации не будет способствовать сокращению числа сотрудников. «Основное требование к регионам - не допускать беспричинного сокращения сотрудников», - заключил Нурлан Ногаев.
По информации министра энергетики РК, на сегодняшний день 3500 человек освобождены от работы в компаниях нефтяного сервиса.
Ранее сообщалось о том, что КазМунайГаз сокращает центральный аппарат на 34%. Кроме того, отказ в КМГ от премий и бонусов даст в 2021 году экономию в 5 млрд тенге.
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