Низовую метель и гололед прогнозируют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителей Петропавловска сегодня встретило снежное утро. Ночью в городе выпал небольшой снег, столбик термометра опустился до минус 1 градуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Октябрьский снег, к счастью, недолговечный и уже тает, на термометре – 0-1 градус. Однако 4 октября жителей города и области ожидает неблагоприятная погода.

По прогнозам синоптиков филиала РГП «Казгидромет», на большей части региона пройдут небольшие осадки - дождь, снег. В Петропавловске, в восточных районах области днем ожидаются низовая метель, гололед.

Ветер северный со скоростью 9-14 метров в секунду, днем на севере области - 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит минус 3 – плюс 2 градуса. Днем воздух прогреется всего до 1-6 тепла.

Между тем вторая половина декады ожидается теплой, в отдельных районах столбик термометра поднимется до 20 градусов.