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Низовая метель, туман, гололёд ожидаются в Атырауской области
16 Января 2022 03:00
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Жителей Атырауской области предупредили о низовой метели, тумане и гололеде на фоне сильного ветра, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, 16 января на большей части региона ожидаются туман, гололед. На севере, западе области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный 9-14 м /с, севере, западе области 15-20 м/с.
В городе Атырау 16 января ожидаются туман, гололед. ДЧС Атырауской области предупреждает: «Будьте осторожны на улице!»
Как ранее сообщалось, 15 января в Атырауской области ветром сорвало крыши со школы и многоэтажки.
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