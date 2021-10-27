Низовая метель ожидается в Казахстане 28 – 30 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 28 - 30 октября 2021 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

«В предстоящие дни с Северным циклоном и прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки в виде дождя и снега, усиление ветра, в северных и центральных районах страны с низовой метелью и гололедом, 28-29 октября в горных районах юга и юго-востока – сильные осадки. Также по республике ожидается туман. Колебание температуры воздуха на западе ночью от 5 мороза-6 тепла до 0-8 тепла, днем основной фон 5-15 тепла, на северо-западе, севере ночью колебание от 3-8 мороза до 3 мороза-5 тепла, днем небольшое понижение от 3-10 до 0-8 тепла, в центре ночью небольшое повышение от 5-10 до 3-8 мороза, днем колебание от 0-10 до 2-13 тепла, на востоке ночью колебание от 0-7 мороза до 0-5 тепла, днем от 2-13 до 5-15 тепла, на юге ночью основной фон 5 мороза-8 тепла, днем 7-15 тепла, на юго-востоке страны ночью небольшое понижение от 2-8 до 0-5 тепла, днем колебание от 10-18 до 7-15 тепла», - говорится в прогнозе синоптиков.