Низовая метель и туман: штормовое предупреждение в Костанайской области
«Днем 17 марта на юге Костанайской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области - туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области 15-20 м/с. ДЧС Костанайской области призывает граждан быть бдительными и следить за информацией об изменении погодных условий», - сообщили в ведомстве.
Спасатели рекомендуют одеваться по погоде, не выезжать в дорогу на ночь и при ухудшении погоды, в холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролировать свое состояние, не допускать общего и местного переохлаждения.
«С передачей по средствам массовой информации, СМС, приложения «Darmen» штормового предупреждения касательно усиления ветра необходимо отказаться от дальних поездок, требующих выезда за пределы населенного пункта»,- подытожили в ДЧС.