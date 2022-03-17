Низовая метель и туман: штормовое предупреждение в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В адрес департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области от РГП «Казгидромет» поступило штормовое предупреждение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Днем 17 марта на юге Костанайской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области - туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области 15-20 м/с. ДЧС Костанайской области призывает граждан быть бдительными и следить за информацией об изменении погодных условий», - сообщили в ведомстве.

Спасатели рекомендуют одеваться по погоде, не выезжать в дорогу на ночь и при ухудшении погоды, в холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролировать свое состояние, не допускать общего и местного переохлаждения.

«С передачей по средствам массовой информации, СМС, приложения «Darmen» штормового предупреждения касательно усиления ветра необходимо отказаться от дальних поездок, требующих выезда за пределы населенного пункта»,- подытожили в ДЧС.