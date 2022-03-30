Низовая метель и непогода: начальник полиции обратился к костанайцам

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В связи с разыгравшей непогодой в департаменте полиции Костанайской области и ДЧС области обратились к жителям и гостям региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошу автолюбителей воздержаться от дальних поездок в непогоду. Также напоминаю, что делать, если автовладелец попал в снежный плен. В случае возникновения нештатных ситуаций водителям и пассажирам рекомендую обращаться в круглосуточный call-центр АО НК «КазАвтоЖол» по короткому номеру 1403 или по номеру 102», - отметил в своем Facebook глава полиции Ерлан Омарбеков.

По информации ДЧС области, 30 марта ночью на всей территории области ожидается снег, на юге, западе – низовая метель, днем преимущественно на западе и в центре области – осадки в виде снега, гололед. Температура днем -5+5 градусов, на востоке - 3, ночью -0-5, на востоке -8.

«31 марта в северной половине области ночью ожидается снег, днем – осадки в виде снега, гололед, низовая метель. Температура днём 0+5, на востоке -3, ночью 0-5, востоке -8. 1 апреля ночью преимущественно на севере и востоке области ожидается снег, низовая метель. Температура днем 0,+5, востоке -3, ночью -5-10, севере -13. ДЧС Костанайской области призывает быть бдительными и следить за информацией об изменении погодных условий», - сообщили в ДЧС.

Также при получении информации о штормовом предупреждении касательно усиления ветра, спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок, требующих выезда за пределы населенного пункта.

В ближайшие дни в области дорожные службы и патрули полиции будут работать в усиленном режиме и патрулировать автодороги.