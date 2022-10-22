РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:11, 21 Октябрь 2022 | GMT +6

    Низовая метель и гололед ожидаются в СКО

    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, в регионе пройдет снег и дождь, возможен гололед, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», в субботу, 22-го октября , ночью на юге, западе области, днем на большей части ожидаются осадки. На севере, западе, востоке области - туман, гололед. Ветер северо-западный, северный ночью со скоростью 9-14 метров в секунду, днем на большей части - 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0-5 тепла.

    23-го октября ночью на большей части области пройдет снег. На западе, севере - гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5, днем 3 мороза-2 тепла.

    24-го октября прогнозируется погода без осадков, на севере возможен туман. Ночью похолодает до 3-8 мороза, днем – 0-5 тепла.

    25-го октября на западе, севере области ночью пройдет снег, днем – с дождем. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем - 2-7 тепла.

    26-го октября на западе региона ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, низовая метель. Ночью столбик термометра опустится до 3 мороза, днем ожидается 0-5 тепла.

    27-го октября ночью пройдет снег, днем – с дождем. На севере области возможен гололед, низовая метель. Ночью ожидается 0-5 мороза, днем - 3 мороза-2 тепла.

    28-го октября ночью на севере возможен снег, низовая метель, на западе – туман. Температура воздуха ночью 3-8 мороза, днем - 0-5 мороза.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Погода
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!