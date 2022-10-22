Низовая метель и гололед ожидаются в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, в регионе пройдет снег и дождь, возможен гололед, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», в субботу, 22-го октября , ночью на юге, западе области, днем на большей части ожидаются осадки. На севере, западе, востоке области - туман, гололед. Ветер северо-западный, северный ночью со скоростью 9-14 метров в секунду, днем на большей части - 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0-5 тепла.

23-го октября ночью на большей части области пройдет снег. На западе, севере - гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5, днем 3 мороза-2 тепла.

24-го октября прогнозируется погода без осадков, на севере возможен туман. Ночью похолодает до 3-8 мороза, днем – 0-5 тепла.

25-го октября на западе, севере области ночью пройдет снег, днем – с дождем. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем - 2-7 тепла.

26-го октября на западе региона ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, низовая метель. Ночью столбик термометра опустится до 3 мороза, днем ожидается 0-5 тепла.

27-го октября ночью пройдет снег, днем – с дождем. На севере области возможен гололед, низовая метель. Ночью ожидается 0-5 мороза, днем - 3 мороза-2 тепла.

28-го октября ночью на севере возможен снег, низовая метель, на западе – туман. Температура воздуха ночью 3-8 мороза, днем - 0-5 мороза.