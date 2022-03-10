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Низкую взыскиваемость штрафов за уклонение от уплаты налогов отметил сенатор Лукин

Автор:  
Серик Сабеков
10 Марта 2022, 11:09
Низкую взыскиваемость штрафов за уклонение от уплаты налогов отметил сенатор Лукин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемные вопросы в сфере уплаты налогов озвучил в своем депутатском запросе сенатор Андрей Лукин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат привел статистику, согласно которой в последние годы отмечается низкая взыскиваемость наложенных штрафов за уклонение от уплаты начисленных сумм налогов – 5,9% и по занижению сумм налогов в декларациях – 52,7%.

Кроме того, имеются факты необоснованного наложения штрафов в размере 4,5 млрд тенге после истечения пятилетнего срока давности привлечения к административной ответственности на предпринимателей.

В связи с этим, сенатор предложил главе Кабмина Алихану Смаилову разработать методические рекомендации по составлению и рассмотрению материалов по делам об административных правонарушениях в области налогообложения.

«Принять исчерпывающие меры по выявленным нарушениям, в том числе по пересмотру принятых решений в соответствии с требованиями законодательства и взиманию образовавшейся задолженности по административным штрафам. Поручить Минюсту и Минфину проработать вопрос внесения в КоАП изменений и дополнений, предусматривающий механизм обжалования, опротестования уведомлений и извещений о необходимости уплаты штрафа, направленных органами государственных доходов», - сказал Андрей Лукин.


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