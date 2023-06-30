Низкую подготовленность руководителей госорганов к заседаниям Парламента отметил спикер Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Низкую подготовленность руководителей государственных органов, посещающих пленарные заседания Парламента, отметил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отмечу низкую подготовленность руководителей государственных органов, посещающих пленарные заседания, рабочие группы. Качество ответов не выдерживает критики», - сказал Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что это касается и ответов на депутатские запросы.

«В депутатских запросах мы поднимаем актуальные вопросы, волнующие население, доводим пожелания избирателей. К сожалению, вместо полного ответа к нам приходят только стандартные отписки. Если эта ситуация продолжится, в будущем нам придется специально вызывать членов Правительства для дачи устного ответа на депутатский запрос. Это предусмотрено нашим регламентом», - добавил спикер Мажилиса.