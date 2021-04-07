Низкую оснащенность медорганизаций аппаратами кислородной терапии отметил мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Низкую оснащенность медицинских организаций аппаратами высокопоточной назальной кислородной терапии отметил мажилисмен Галымжан Елеуов, озвучивая депутатский запрос в адрес министра здравоохранения РК на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат отметил, что Глава государства в ходе совещания по нераспространению коронавирусной инфекции обратил внимание, что «фиксируется недостаток как лекарственных препаратов, так и медицинских изделий, и медоборудования. В среднем отделения реанимации оснащены только на 64% от требуемых стандартов»

В условиях длительного сохранения высокой заболеваемости COVID-19 вопрос обеспеченности медицинских учреждений оборудованием, гарантирующим лучшую результативность, становится еще более актуальным.

И поэтому на заседании МВК по нераспространению коронавирусной инфекции под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова от 17 ноября 2020 года даны конкретные поручения Министерству здравоохранения и акимам регионов обеспечить внедрение кислородной терапии методом высокопоточной назальной кислородной терапии из расчета 1 аппарат на 10 ковидных коек.

«Высокопоточная назальная кислородная терапия – это современный и эффективный метод дыхательной поддержки, не травмирующий слизистые дыхательных путей. Всемирная организация здравоохранения включила высокопоточную назальную кислородную терапию в клинические протокола лечения COVID-19, данный метод также присутствует в протоколах лечения США, Китая, Австралии, Новой Зеландии, Турции. ВОЗ указывает, что именно высокопоточная назальная кислородная терапия, по сравнению со стандартной кислородной поддержкой, снижает длительность госпитализации, улучшает прогноз течения болезни. Также согласно данным авторитетного журнала Lancet использование данного метода снижает сам риск перевода пациентов на ИВЛ на 50%», - сказал Галымжан Елеуов.

Мажилисмен добавил, что клиническая эффективность аппаратов высокопоточной назальной кислородной терапии подтверждена и отечественным опытом применения. Первыми технологию изучили в Национальном научном кардиохирургическом центре. Метод сразу показал высокую эффективность и был включен в клиническую практику.

«По завершении пандемии аппараты могут быть перенесены в отделения пульмонологии, неонатологии, педиатрии и инфекционные стационары. Однако, что мы имеем по факту? Решение Межведомственной комиссии не выполнено. Нынешняя оснащенность медицинских организаций аппаратами высокопоточной назальной кислородной терапии составляет в среднем лишь 22%. При чем обеспеченность по регионам неравномерна, к примеру, в Атырауской, Кызылординской, Мангистауской областях эти аппараты и вовсе отсутствуют», - сообщил Галымжан Елеуов.

Депутат подчеркнул, что необходимо приложить все усилия по многократному увеличению шансов на выживаемость и минимизировать риски летальных исходов.