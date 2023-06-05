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Низкую обеспеченность инфраструктурой в ряде регионов объяснил Алибек Куантыров

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
5 Июня 2023, 13:43
Низкую обеспеченность инфраструктурой в ряде регионов объяснил Алибек Куантыров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров объяснил низкие показатели обеспеченности инфраструктурой сел в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Жетысуской областях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Потому что не довели свою инфраструктуру до данных стандартов. Теперь наша задача довести все это до минимальных стандартов до 2025 года, чтобы все регионы выровнялись», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса.

Он назвал основные факторы сложившейся ситуации.

«Там много сел, не всем было уделено должное внимание. Поэтому методология и поменялась, чтобы все учитывать. Все регионы разные. К примеру, в Туркестанской области проживают более 2 млн человек. Там расстояние между селами небольшое, в одном селе может проживать много людей и легче строить инфраструктуру», - отметил министр.

«А есть СКО либо ЗКО, где расстояния между селами огромные, строить дорогу или инженерные коммуникации малоэффективно. Приходится строить, это очень дорого. Зависит от территориального устройства, климатических условий, факторов много», - добавил глава Миннацэкономики.


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