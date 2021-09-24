Низкое качество выдаваемого по госпрограммам жилья объяснили в Союзе строителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев объяснил низкое качество выдаваемого по госпрограммам жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Качество коммерческого жилья и качество жилья, которое строится по госпрограммам, отличается. Почему по госпрограммам жилье хуже? Сейчас 2021 год, в этом году проведен конкурс на осуществление строительства жилья по госпрограммам. В 2020 году это было заложено в бюджет. В 2019 году была спроектирована смета. За три года стоимость материалов подорожала, как и стоимость самих работ», - сказал Талгат Ергалиев в кулуарах перед заседанием Союза строителей.

По его словам, стоимость материалов растет каждый год на 10%-15%.

«Соответственно, когда строительная компания приступает к реализации госпрограмм, те цены, которые были сформированы и заложены в бюджет, уже неактуальны. Участнику конкурса нужно содержать свой штат, он идет и надеется на чудо», - отметил спикер.

«Но это большая ошибка – чуда не происходит. Поэтому за те деньги, которые ему выделены, он нанимает неквалифицированных людей, покупает дешевые материалы», - заключил Т. Ергалиев.