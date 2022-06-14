14 Июня 2022 18:10

Низкое качество связи выявлено в 40% казахстанских сел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние 1,5 года проведены замеры качества связи в 968 сельских населенных пунктах. Эти села входят в программу «250+» по доступу к сетям всех мобильных операторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ержан Мейрамов, минимальный параметр качества для сети 3G – это 1 мегабит в секунду, для 4G – 5 мегабит в секунду на одного пользователя.

По итогам проверки оказалось, что только в 56-60% сел связь соответствует этим параметрам.

«Когда базы связи устанавливались, то качества было достаточно на тот объем информации, который люди потребляли. Ежегодно потребление увеличивается, соответственно, трафик увеличивается, и качество связи на одного конкретного пользователя снижается. То есть это не то, что министерство или оператор некачественно работали, а время меняется, объем потребления увеличивается. Нужно улучшать качество за счет другого оборудования или обеспечивать более высокую плотность базовых станций связи», - пояснил статистику вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек.

Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагают определить новые места для установки базовых станций связи. Также рассматривается вопрос поднятия цен на видеотрафик.



