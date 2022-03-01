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Низкое качество образования выявили в 33 школах Актюбинской области

1 Марта 2022 01:21
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Низкое качество образования выявили в 33 школах Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В 33 школах области выявлен низкий уровень образованности учащихся 4,9,11 классов. Об этом сегодня в ходе брифинга в РСК рассказала руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Булбул Кузембаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам Б.Кузембаевой, с сентября 2021 года планировалось провести аттестацию 9 образовательных учреждений, однако аттестацию прошло только одно учреждение.

«С сентября 2021 года до конца года планировалось аттестовать 9 образовательных учреждений, однако только одно учреждение прошло аттестацию, остальным 8 даны рекомендации, они заново будут аттестоваться.

Во время аттестации была возможность оценить уровень образованности детей. Были проведены электронные тесты 4,9,11 классов. Всего с начала аттестации тесты были проведены в 33 школах, участие приняли 2381 ученик. Качество образования школьников составило 21,6 процента, в том числе 9 классы показали самый низкий уровень - 12 процентов», - говорит Б.Кузембаева.

Причины низкого уровня образования разные, считает руководитель департамента.

«Причины низкого уровня образования - как последствия онлайн-обучения, так и другие факторы. Конечно, педагоги должны усилить работу с учениками, но и мы не можем требовать от детей 100-процентного качества образования, главное сформировать полноценную личность. Также в образовательном процессе должны участвовать не только педагоги, но и родители, которые должны контролировать процесс обучения дома», - говорит она.

В этом году планируется провести аттестацию 166 заведений. Проверки проводятся удаленно без выезда комиссии.

«В этом году мы аттестуем 166 учебных заведений. Сейчас комиссия проводит аттестацию в камеральном виде, удаленно, при этом нельзя допускать факты коррупции, сбора денег. Каждое образовательное учреждение получит свою оценку», - добавляет она.


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#Актюбинская область   #Образование   #Общество  
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Автор:

Самал Ендибаева

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