Низкий уровень культуры вождения в стране отметил Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил о низком уровне культуры вождения среди казахстанских водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мировой практике оценка безопасности осуществляется по трем компонентам: «Водитель – Автомобиль – Дорога». К сожалению, у нас очень низкий уровень культуры вождения среди водителей. Злостных нарушителей правил дорожного движения у нас установлено около 71 тысячи», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По его словам, некоторые из них допустили до 150 нарушений в этом году.

«Безусловно, к таким водителям надо применять жесткие меры наказания. Есть вопросы и по качеству подготовки водителей. В первую очередь, необходимо изменить подходы к деятельности автошкол. Сегодня их никто не контролирует и не лицензирует. Нет достаточной сети автодромов, где можно получать первые навыки вождения. Акиматам надо рассмотреть этот вопрос совместно с бизнесом», - отметил Премьер.

Кроме того, по словам главы Кабмина, не возобновлено обучение детей в школах правилам дорожного движения.

«Есть серьезные вопросы к качеству проведения технических осмотров автомашин. Также одной из причин аварийности является ненадлежащая дорожная инфраструктура. Население постоянно жалуется на качество дорог», - сказал Премьер.

А. Смаилов привел пример.

«26 сентября в Актобе жители перекрыли объездную дорогу. Их недовольство понятно. На том участке нет освещения, пешеходных переходов, элементов безопасности. Все это приводило к многочисленным авариям. В сфере безопасности дорожного движения

не в полной мере используются видеокамеры и другие технические средства контроля», - перечислил Премьер.

«На автодорогах республиканского значения системы видеонаблюдения имеются только в Акмолинской области. Наша главная задача – выработать комплексные решения по дорожной безопасности, снижению аварийности и смертности», - добавил А. Смаилов.