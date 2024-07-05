Низкий уровень информированности о соцуслугах в Уральске отметили депутаты

Депутат Мажилиса, член фракции ОСДП Ажар Сагандыкова встретилась с получателями социальных услуг Уральска: родителями детей с особыми потребностями, многодетными и матерями-одиночками, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Получатели социальных услуг в регионах недостаточно осведомлены о мерах государственной поддержки, на которые могут рассчитывать по закону. На встрече с депутатом жители Уральска пожаловались на низкий уровень информирования госорганами в этом направлении. Кроме того, вопросы вызывает непрозрачность деятельности психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК).

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

Ажар Сагандыкова отметила, что уже обращалась с соответствующим депутатским запросом в Правительство. Она рекомендовала госорганам изменить принципы и подходы в работе.

– Однако я получила ответ, что для этого у госорганов нет средств. Думаю, больших средств и не требуется. Нужно лишь провести анализ и на уровне приказа изменить правила работы таких комиссий, больше общаться с населением. Вместе с областным филиалом партии мы будем отслеживать эту ситуацию, – заявила мажилисвумен.

Депутат также подчеркнула, что особое внимание необходимо уделять вопросам получения электронных услуг социально уязвимыми слоями населения, ведь в Казахстане активно развивается цифровизация.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

– Нашим гражданам приходится обивать пороги многих учреждений, хотя сделать это можно по электронной системе, не выходя из дома. Если мама родила четвёртого ребенка, её статус автоматически должен меняться на статус многодетной. Нам говорили, что сейчас разрабатывается новая площадка, которая будет объединять все эти цифровые платформы, но на примере регионов мы видим, что она ещё не заработала. Мы будем контролировать этот вопрос, – сказала Ажар Сагандыкова.

В рамках своей поездки мажилисвумен также встретилась с депутатами областного маслихата и общественностью. На встрече обсудили вопросы работы комиссии по начислению компенсации пострадавшим от паводков, проблему сайгаков и другие актуальные вопросы региона.