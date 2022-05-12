Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Низкий уровень госаттестации отмечается в организациях образования СКО
12 Мая 2022 12:37

Низкий уровень госаттестации отмечается в организациях образования СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году государственная аттестация пройдет в 86 организациях образования. В первом квартале провели в 5 дошкольных и 11 – среднего образования. Аттестованы всего две организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Галия Ильясова сообщила, что из пяти дошкольных организаций аттестована одна с оценкой образовательной деятельности «uzdik», из 11 организаций среднего образования – одна с оценкой образовательной деятельности «zhaqsy».

«Наиболее распространенными нарушениями государственного стандарта являются несоответствие расписания рабочему и типовому учебным планам, составление перспективного планирования без учета утвержденных сквозных тем, несоответствие объема учебной недельной нагрузки в дошкольных организациях требованиям по языку воспитания и обучения, нарушения, допущенные при проведении формативного и суммативного оценивания», - прокомментировала Г. Ильясова.

Выявляют при аттестации отсутствие возможности систем видеонаблюдения передавать изображения в центр оперативного управления либо в дежурные части территориальных органов полиции, в начальных классах нет оборудованных шкафов для индивидуального использования. Г. Ильясова отметила, что для устранения таких нарушений необходимо выделение средств из бюджета.

«Имеется несоответствие установленным нормам доли учителей первой и вышей категории, педагогов-экспертов, педагогов-исследователей, педагогов-мастеров, для которых школы являются основным местом работы», - добавила Г. Ильясова.

Она подчеркнула, что непрохождение учебными заведениями государственной аттестации чревато лишением возможности выдавать документы об образовании выпускникам.


Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Между Казахстаном и Турцией станет вдвое больше авиарейсов
Поправки в Конституцию примут при положительном голосовании жителей 11 регионов
Казахстанские школьники впервые примут участие во Всемирной гимназиаде
Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана
Множество бутылок с неизвестной жидкостью обнаружили в пригороде Актау
Землетрясение зафиксировали в Алматинской области
Проблему подтоплений решают в Алматы
Более 1 тыс. квартир выдали с нарушениями в Талдыкоргане за пять лет
Популярное
Спасшему девочку от падения с балкона подарили квартиру в Нур-Султане
Свои действия не считаю героизмом – спасший висевшую на балконе девочку Сабит Шонтакбаев
Суицид совершил сотрудник прокуратуры в Костанае
Пострадавший при стрельбе в Алматы в тяжелом состоянии - врачи
Полмиллиона тенге требовал следователь от подозреваемого в Темиртау
Четырехлетний мальчик провалился в котлован и погиб в Алматы
Бывший ковид-центр в Алматы принимает пациентов с инфекционными заболеваниями
Кран-манипулятор насмерть сбил подростка в Костанае
Сайт для бронирования комнат свиданий с осужденными создал карагандинский ДУИС
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 мая
Более 9 тыс. детей отдохнут в загородных лагерях Карагандинской области
Число прошедших ЭКО увеличилось втрое в Карагандинской области
Спецсчет для помощи пострадавшим от пожара семьям открыли в Костанае
Дождь в Алматы ожидается в ближайшие три дня
Архив