12 Мая 2022 12:37

Низкий уровень госаттестации отмечается в организациях образования СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году государственная аттестация пройдет в 86 организациях образования. В первом квартале провели в 5 дошкольных и 11 – среднего образования. Аттестованы всего две организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Галия Ильясова сообщила, что из пяти дошкольных организаций аттестована одна с оценкой образовательной деятельности «uzdik», из 11 организаций среднего образования – одна с оценкой образовательной деятельности «zhaqsy».

«Наиболее распространенными нарушениями государственного стандарта являются несоответствие расписания рабочему и типовому учебным планам, составление перспективного планирования без учета утвержденных сквозных тем, несоответствие объема учебной недельной нагрузки в дошкольных организациях требованиям по языку воспитания и обучения, нарушения, допущенные при проведении формативного и суммативного оценивания», - прокомментировала Г. Ильясова.

Выявляют при аттестации отсутствие возможности систем видеонаблюдения передавать изображения в центр оперативного управления либо в дежурные части территориальных органов полиции, в начальных классах нет оборудованных шкафов для индивидуального использования. Г. Ильясова отметила, что для устранения таких нарушений необходимо выделение средств из бюджета.

«Имеется несоответствие установленным нормам доли учителей первой и вышей категории, педагогов-экспертов, педагогов-исследователей, педагогов-мастеров, для которых школы являются основным местом работы», - добавила Г. Ильясова.

Она подчеркнула, что непрохождение учебными заведениями государственной аттестации чревато лишением возможности выдавать документы об образовании выпускникам.