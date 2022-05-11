11 Мая 2022 13:48

Низкий уровень доходов населения вынуждает брать онлайн-займы - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доля проблемных займов в микрофинансовых организациях ежегодно растет. Общее количество проблемных займов в портфеле микрофинансовых организаций составляет 914 тысяч или более половины. Об этом заявила депутат Мажилиса Дания Еспаева в запросе на имя председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дания Еспаева напомнила, что сегодня Мажилис принял в работу законопроект «О банкротстве физических лиц».

«Нужно иметь в виду, что банкротство – это результат проблемы, тогда как её причины в другом. Доводят до банкротства ситуация с низкими доходами населения, неадекватно завышенными процентными ставками, а также кажущаяся доступность кредитов для физических лиц. Низкий уровень доходов основной части населения вынуждает их брать онлайн-займы на текущие нужды, такие как оплата аренды жилья, учебы для детей, оплата ежемесячного кредита в другом банке, продукты питания и так далее. Предельно легкие способы получения беззалоговых займов, когда деньги выдаются быстро и без учета уровня дохода заемщика, но при этом риски закладываются в высокую процентную ставку, способствуют массовой закредитованности населения», - заявила депутат в ходе пленарного заседания.

Она напомнила, что депутаты фракции «Ак жол» предлагали установить размер годовой эффективной ставки вознаграждения по микрокредитам без ограничений на суммы и сроки в размере не более 56 % годовых. Агентство финнадзора, по словам Д. Еспаевой, поддержало эту инициативу. Также она заявила, что фракция добилась принятия поправок в Закон «О микрофинансовой деятельности» по снижению предельного размера переплаты по микрокредиту до 50 МРП в два раза - со 100% до 50 % от суммы микрокредита, а также при наличии просроченной задолженности, обязательному предоставлению отсрочки на текущих или улучшающих условиях.

«6 мая в СМИ появилась информация о мошеннике, который оформлял кредиты под чужим ИИН, где они были в открытом доступе. При этом его жертвами оказались около 100 человек из разных регионов. Преступник оформлял кредиты через онлайн-банкинг. И таких случаев, именно оформления онлайн-займов очень много», - сказала она.

По словам депутата Мажилиса, высокие проценты являются основной причиной попадания населения в долговую яму, в результате чего они могут быть лишены своего имущества, в том числе и единственного жилья.

По ее словам, доля проблемных займов в микрофинансовых организациях ежегодно растет. По состоянию на март 2022 года из 1 212 тыс. займов 435 тыс. являются проблемными.

«Просроченные займы - 479 тыс. заемщиков или более половины - проданы коллекторским компаниям. Таким образом, общее количество проблемных займов в портфеле микрофинансовых организаций составляет 914 тыс. или более половины. Без учета проданных займов, доля проблемных заемщиков МФО на балансе является критически высокой - 36% от портфеля балансовых займов, а если добавить проданные займы коллекторам, то окажется, что более половины выданных микрокредитов являются проблемными», - сообщила она.

«Идет сокращение кредитования национальной экономики, сдерживание роста рабочих мест и доходов населения. Коварство онлайн-кредитования в его кажущейся легкости, что загоняет людей в безнадежную кабалу. Это вызвало необходимость принятие Закона «О банкротстве физических лиц», - подчеркнула Дания Еспаева.

В связи с вышеизложенным депутаты фракции «Ак жол» предлагают запретить онлайн-кредитование, как важный фактор неадекватной закредитованности населения и мошенничеств в этой сфере.