Низкий охват по налоговым проверкам объяснили в Комитете госдоходов

С развитием возможностей банковских приложений предприниматели все чаще стали принимать оплату в качестве перевода по мобильному номеру. Это стало одним из механизмов уклонения от уплаты налога. Тем не менее, налоговики не перестают верить в добропорядочность предпринимателей. Поэтому вместо принятия жестких мер дают им второй шанс – самостоятельно исправить свои ошибки. В прошлом году охват по налоговым проверкам составил 1%. Заместитель председателя Комитета государственных доходов Минфина РК Кайрат Миятов объяснил эту цифру, передает корреспондент МИА «Казинформ»

- Мы нацелены на проведение превентивных мероприятий. То есть, своевременное информирование предпринимателей, граждан о допускаемых ими нарушениях. Во-первых, все предприниматели сдают налоговую отчетность в электронном виде. Исходя из тех показателей о доходах, заработной плате, количестве работников, мы проводим анализ. Система управления рисками определяет рисковых налогоплательщиков, которые скажем неполностью оплачивают налоги или фиксируют низкие доходы. Я вам рассказал о формате, когда процесс автоматизирован, исходя из той отчетности, что представлена. Бывают случаи, когда обращаются граждане по факту невыдачи чека. Невыдача чека означает сокрытие дохода и неотражение его в налоговой отчетности. В этом случае налогоплательщику направляется уведомление по камеральному контролю и дается возможность самостоятельно устранить нарушение, - прокомментировал Кайрат Миятов.

Если предприниматель осознает, что скрывает свои доходы, нарушает налоговое законодательство, не уплачивает с доходов налоги, ему дается возможность уплатить их добровольно через подачу дополнительной декларации.

- Если налогоплательщик будет отказываться, тогда назначаем налоговую проверку. Поэтому порядок у нас такой. В первую очередь, надо дать возможность налогоплательщику самостоятельно исправить ситуацию, - отметил замглавы Комитета госдоходов.

Однако, по словам спикера, налоговые проверки не часто проводятся. В прошлом году охват составил 1%.