РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:41, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Низкий охват по налоговым проверкам объяснили в Комитете госдоходов

    Низкий охват по налоговым проверкам объяснили в Комитете госдоходов
    Фото: Мухтор Холдорбеков / МИА «Казинформ»

    С развитием возможностей банковских приложений предприниматели все чаще стали принимать оплату в качестве перевода по мобильному номеру. Это стало одним из механизмов уклонения от уплаты налога. Тем не менее, налоговики не перестают верить в добропорядочность предпринимателей. Поэтому вместо принятия жестких мер дают им второй шанс – самостоятельно исправить свои ошибки. В прошлом году охват по налоговым проверкам составил 1%. Заместитель председателя Комитета государственных доходов Минфина РК Кайрат Миятов объяснил эту цифру, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    - Мы нацелены на проведение превентивных мероприятий. То есть, своевременное информирование предпринимателей, граждан о допускаемых ими нарушениях. Во-первых, все предприниматели сдают налоговую отчетность в электронном виде. Исходя из тех показателей о доходах, заработной плате, количестве работников, мы проводим анализ. Система управления рисками определяет рисковых налогоплательщиков, которые скажем неполностью оплачивают налоги или фиксируют низкие доходы. Я вам рассказал о формате, когда процесс автоматизирован, исходя из той отчетности, что представлена. Бывают случаи, когда обращаются граждане по факту невыдачи чека. Невыдача чека означает сокрытие дохода и неотражение его в налоговой отчетности. В этом случае налогоплательщику направляется уведомление по камеральному контролю и дается возможность самостоятельно устранить нарушение, - прокомментировал Кайрат Миятов.

    Если предприниматель осознает, что скрывает свои доходы, нарушает налоговое законодательство, не уплачивает с доходов налоги, ему дается возможность уплатить их добровольно через подачу дополнительной декларации.

    - Если налогоплательщик будет отказываться, тогда назначаем налоговую проверку. Поэтому порядок у нас такой. В первую очередь, надо дать возможность налогоплательщику самостоятельно исправить ситуацию, - отметил замглавы Комитета госдоходов.

    Однако, по словам спикера, налоговые проверки не часто проводятся. В прошлом году охват составил 1%.

    - Мы не часто выходим на проверки. Мы направляем уведомление по камеральному контролю и даем возможность самостоятельно исправить нарушения. Если придет налоговая проверка и будут доначисления, а сумма превысит размер крупного ущерба по уголовному кодексу, там возбуждается уголовное дело. Предприниматели об этом знают и стараются самостоятельно внести налоги без последующих мероприятий, - добавил он.

    Теги:
    Налоги Экономика
    Арайлым Мұрат
    Автор
    Арайлым Мұрат
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:33
    Лжеработодатель оформил 4 кредита на жителя Актюбинской области
    Сегодня, 17:16
    Касым-Жомарт Токаев: Казахстан - за расширение связей со странами Африки
    Сегодня, 17:11
    В Павлодаре роботы помогают детям с аутизмом меньше бояться врачей и больниц
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!