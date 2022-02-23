Низкие темпы вакцинации подростков и беременных волнуют облздрав СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области вакцинацию препаратом Pfizer прошли 12,8 тысячи человек, или 30% от подлежащего контингента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления здравоохранения Нурлан Айманов сообщил, что вакцину получили 10 240 детей в возрасте от 12 до 18 лет, что составляет около 32% от плана. Еще меньше охват вакцинации беременных – 357 женщин, или 6,5%. Вакцинировали против коронавируса 2 218 женщин в послеродовом периоде, что составляет 37%.

«С беременными женщинами на постоянной основе проводится санитарно-просветительная работа о важности вакцинации против коронавирусной инфекции, о тяжести течения и рисках осложнений во время беременности. За две недели по области привиты всего 24 беременные женщины, ни одной беременной женщины не вакцинировано в двух городских поликлиниках, районных больницах Кызылжарского, Жамбылского, Мамлютского и района М.Жумабаева, что говорит о крайне низком качестве работы в этом направлении этими медорганизациями», - заявил Н.Айманов.