Низкие цены на нефть не выгодны ни России, ни Саудовской Аравии – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполняющий обязанности директора центра Макроэкономических исследований и прогнозов Института экономических исследований Министерства национальной экономики РК Куаныш Бейсенгазин выразил мнение по поводу падения мировых цен, сообщает МИА «Казинформ».

«Цены на нефть вчера понизились до 30 долларов и сегодня повысились до 36 долларов. Мы считаем, что это краткосрочное падение. Потому что за этим стоит не макроэкономический или кризисный спад, а конфликт между Россией и Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+. Страны, входящие и не входящие в ОПЕК+, по договоренности, должны были снизить добычу нефти в этом году. Как уже отмечалось, мы считаем этот спад краткосрочным. Потому что низкие цены на нефть не выгодны ни России, ни Саудовской Аравии. Надеемся, что в ближайшее время они придут к соглашению», - сказал эксперт, отвечая на вопрос корреспондента.

По его словам, падение цен на нефть не стало неожиданностью для Казахстана.

«Потому что до этого были проведены расчеты, если в связи с распространением коронавируса уменьшится спрос на нефть со стороны Китая или закроется граница - была разработана антикризисная программа. У нас есть комплекс мер, которые будут приняты со стороны нашего государства. Национальный банк и Правительство сделали заявление. Поэтому нет оснований опасаться», - сказал К. Бейсенгазин.

Ранее сообщалось о падении мировых цен на нефть. Президент Казастана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по экономической ситуации в стране и мире и дал ряд конкретных поручений Правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Глава государства поручил создать Штаб оперативного реагирования для разработки антикризисного плана действий и заявил, что государство в полной мере исполнит все свои обязательства, перед народом.

Автор: Балнур Кожагелди