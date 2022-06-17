17 Июня 2022 12:20

Низкие баллы тестирования на госэкзамене будущих медиков связаны с техническим сбоем - Минздрав

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сотни актюбинских интернов чуть не провалили итоговую аттестацию, набрав низкие баллы. В Министерстве здравоохранения разъяснили ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Почти все актюбинские выпускники на итоговой аттестации набрали чуть выше порогового балла. Однако оказалось, что эта ситуация возникла почти у всех студентов в стране во время тестирования.

13-14 июня национальным центром независимой экзаменации совместно с представителями Министерства здравоохранения, университетов, студентов активистов была проведена проверка данного случая.

Выяснилось, что есть ряд технических несоответствий в части кодов тестов. Однако некорректно учтенные баллы будут пересмотрены в пользу студентов.

По данному инциденту в национальный центр независимой экзаменации для проведения полномасштабного анализа кодов тестов и контроля за устранением технических проблем были направлены представители Министерства здравоохранения.

«Работа по проверке тестов продолжается. По завершению будет представлен подробный отчет.

Некорректно учтенные системой баллы будут пересмотрены в пользу студента. При невозможности определения причин низкой оценки знаний студентов в республиканскую аппеляционную комиссию будет отправлен запрос об анулировании результатов экзаменов и допуска к повторной первичной сдаче экзаменов после устранения всех технических сбоев», - сообщили в Министерстве здравоохранения.