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Низкая готовность к отопительному сезону наблюдается в ряде регионов РК

Автор:  
Серик Сабеков
6 Сентября 2022, 11:52
Низкая готовность к отопительному сезону наблюдается в ряде регионов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил о подготовке объектов образования, здравоохранения и жилого фонда к предстоящему отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 сентября текущего года из запланированных 11 157 подготовлены 11 075 объектов образования или 99% от плана. По готовности объектов образования низкие темпы отмечаются в городе Нур-Султан (94%, 177 из 188), Жамбылской (97%, 755 из 782), Северо-Казахстанской (97%, 587 из 604) областях», - сказал Каирбек Ускенбаев.

Глава МИИР подчеркнул, что акиматам указанных регионов необходимо принять срочные меры по обеспечению 100% готовности объектов образования.

«Касательно подготовки объектов здравоохранения. Планируется подготовить 5 674 объекта здравоохранения, из которых на сегодня готовы 5 566 или 98%. По сравнению с другими регионами низкая готовность наблюдается в городах: Нур-Султан (84%, 36 из 43), Акмолинской (91%, 503 из 551), Атырауской (92%, 132 из 144) области», - уточнил Каирбек Ускенбаев.

Министр также сообщил и о подготовке к отопительному сезонк жилых домов.

«Из запланированных к ремонту 48 413 жилых домов подготовлено 42 383 или 88%. Низкие темпы готовности жилья – в Павлодарской (67%, 1 651 из 2 484) и в Северо-Казахстанской (75%, 1 014 из 1 361) областях», - добавил Каирбек Ускенбаев.


Жилье   МИИР РК   Отопительный сезон   школа  
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