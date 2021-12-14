Нижний порог продажи залогового имущества могут повысить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд законодательных поправок, направленных на совершенствование отношений между должниками и частными судебными исполнителями, рассматривают в Казахатне. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства, данному 22 сентября 2021 года на совещании по социально-экономическому развитию Мангистауской области, для усиления защиты прав ипотечных заемщиков Правительством совместно с Национальным банком и Агентством разработан пакет законодательных поправок по совершенствованию отношений в рамках исполнительного производства, работы ЧСИ, регулированию оценочной деятельности и залоговой политики банков второго уровня», - написал Премьер-Министр РК Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, поправки включены в проект закона по вопросам совершенствования бюджетного законодательства, находящийся на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

В целях усиления защиты прав граждан при обращении взыскания на залоговое имущество, в рамках процедур исполнительного производства законопроектом предусматриваются:

для недопущения недобросовестных действий и злоупотреблений со стороны кредиторов установление запрета на участие в торгах по реализации недвижимого имущества кредитора, его работников, аффилированных лиц и признание торгов несостоявшимися, в случае отсутствия в них менее двух участников;

для ограничения обращения взыскания на жилье граждан введение повышенного порога незначительности и несоразмерности суммы неисполненного обязательства и периода просрочки к стоимости заложенного имущества по ипотечным займам, обеспеченным жилищем физического лица (сумма неисполненного обязательства повышена с 10 % до 15 %, срок просрочки с 3-х до 6 месяцев);

для снижения долговой нагрузки устанавливается обязательность самостоятельной реализации заложенного имущества должником в 3-х месячный срок как при внесудебной, так и судебной реализации имущества;

для недопущения реализации жилья по заниженной стоимости и обеспечения достаточности денег, полученных от реализации залогового имущества на торгах для погашения неисполненных обязательств по ипотечным займам, повышение нижнего порога цены продажи с торгов залогового имущества с 50 % до 75 % от первоначальной стоимости.

«Дополнительно законопроектом расширены основания для списания бланковой задолженности после реализации залога. С учетом поправок, в случае продажи в судебном порядке заложенного недвижимого имущества по договору ипотечного жилищного займа, при отсутствии у должника-физического лица иного имущества или доходов, на которые может быть обращено взыскание, превышающих 2-кратный минимальный размер заработной платы, оставшаяся задолженность будет списана», - заключил Премьер.



