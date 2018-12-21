Нижат Рахимов завоевал «бронзу» на Кубке Катара по тяжелой атлетике
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Дохе продолжается лицензионный турнир по тяжелой атлетике Кубок Катара. У мужчин состоялись соревнования в весовой категории до 73 кг. Казахстанец Нижат Рахимов стал третьим, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Свое выступление спортсмен начал со 130 кг в «рывке». Далее он успешно поднял 135 кг. В третьем подходе был заявлен вес 138 кг. Однако Рахимов не смог с ним справиться. Более того, атлет получил травму в поясничном отделе.
В «толчке» он выполнил только один подход, подняв 141 кг. От дальнейшего участия спортсмен отказался. Таким образом, в сумме двоеборья у Рахимова 276 кг и третье место.
«Серебро» завоевал штангист из Греции Димитриос Георгулис. В его активе - 283 кг. Победу одержал Вадим Лихарад из Беларуси. Его итоговый результат составил 334 кг.
Добавим, в копилке команды Казахстана есть серебряная медаль. Днем ранее на вторую ступень пьедестала поднялся Игорь Сон.
Кубок Катара является лицензионным стартом. Набранные очки будут учитываться во время квалификации на Олимпиаду-2020.
- 20 команд приняли участие в чемпионате по кокпару в Жамбылской области
- Казахстанский биатлонист отличился на этапе Кубка мира
- Поединок Головкин - «Канело» назвали лучшим боем-2018
- Названо место Головкина в списке лучших средневесов мира всех времен
- Названа новая дата третьего боя Головкин - «Канело»
- «Барыс» во второй раз проиграл «Локомотиву»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана