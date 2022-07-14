14 Июля 2022 20:00

Нитриты могут быть причиной рака прямой кишки - французский регулятор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нитриты и нитраты — это пищевые добавки, которые производители колбас используют, чтобы продлить срок годности продуктов, предотвратить появление в них бактерий и придать серой по своей природе ветчине аппетитный розовый цвет. Но, как выяснили специалисты из Французского национального агентства по санитарной и продуктовой безопасности (Anses), нитриты и нитраты — далеко не безвредны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Они могут быть причиной рака прямой кишки, от которого во Франции каждый год умирают 18 тыс. человек. При этом такие добавки можно найти в 75% колбас, продаваемых в стране.

«На сегодня Франция и французские производители установили норму количества нитритов, которая на 40% ниже, чем общеевропейская. Такой же подход и у Дании. Норма нитритов в наших двух странах — самая низкая в Европе и в мире», — говорит представитель Федерации производителей колбасных изделий Франции Фабьян Кастанье.

Впрочем, этого недостаточно для правозащитных ассоциаций Foodwatch и «Лига против рака». Они требуют от властей полностью запретить использование нитритов и нитратов.

Французское правительство уже пообещало разработать план действий, который позволит снизить количество вредных добавок в продуктах питания. Законопроект будет представлен в Нацассамблее осенью.









Фото: kazpravda.kz