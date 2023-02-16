НИШ тесно координируют с органами прокуратуры по иску в отношении группы «Jusan»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликовала официальное заявление по вопросам финансирования школ, а также тесной координации с органами прокуратуры по иску в отношении группы «Jusan», передает МИА «Казинформ».

Интеллектуальные школы продолжают функционировать в основном за счет средств, выделяемых государством. Бюджетное финансирование АОО остается стабильным.

В то же время планировалось постепенное увеличение доли финансирования за счет внебюджетных средств для дальнейшего развития Интеллектуальных школ.

Предполагалось, что увеличение внебюджетного финансирования повысит качество образования в Интеллектуальных школах, улучшит комфортность образовательного процесса для учеников и педагогов. Отсутствие финансирования из внебюджетных источников в определенной мере ограничивает возможности динамичного развития экосистемы НИШ.

АОО находится в тесной координации с органами прокуратуры по иску в отношении группы «Jusan». Надеемся на благоприятный исход дела в пользу учеников наших школ по всей стране», - говорится в публикации пресс-службы АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

Ранее Генеральная прокуратура сообщала, что Бостандыкский районный суд Алматы возбудил гражданское дело по иску прокурора Алматы о признании недействительной сделки между ТОО «Pioneer Capital Invest» и Jusan Technologies Ltd, направленной на передачу контроля и вывод активов АО «First Heartland Jusan Bank», а также связанных с ним организаций в иностранные юрисдикции.

3 февраля 2023 года в Генеральную прокуратуру поступило заявление «Назарбаев фонда» о принятии мер прокурорского реагирования по факту противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа «Jusan» перешла под контроль граждан иностранных государств.

Фото: nis.edu.kz