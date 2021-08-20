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Нилуфар Раимова стала чемпионкой мира по женской борьбе среди юниорок

20 Августа 2021 20:15
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Нилуфар Раимова стала чемпионкой мира по женской борьбе среди юниорок

УФА. КАЗИНФОРМ - В Уфе на юниорском чемпионате мира по видам борьбы состоялся женский финал в категории до 57 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В нем приняла участие казахстанка Нилуфар Раимова. Ей противостояла итальянка Аврора Руссо из Италии.

Соперница после первого периода владела преимуществом. Однако во втором Раимова смогла не только отыграться, но и выиграть финальную схватку.

Итоговый счет составил 8:6 в пользу Нилуфар.

Фото: UWW


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