Никто облучать не собирается - Багдат Мусин о базовых станциях сотовой связи

1 Декабря 2022, 12:13

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина спросили, когда в Казахстане появится хороший Интернет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я всегда говорил, что камнем преткновения для мобильного интернета на сегодняшний день в городах являются радиоуслуги. Чтобы урегулировать вопросы радиоуслуги, сейчас в депутатском корпусе в Мажилисе обсуждается законодательная инициатива по урегулированию. Чтобы по одному заявлению одного человека не страдали 99 других жителей. То есть, если он не хочет, чтобы у него базовая станция стояла, а 99 других жителей хотят – чтобы мы не были вынуждены снимать базовую станцию», - сказал Багдат Мусин, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Сената.

«Сегодня тысячи базовых станций мы вынуждены переносить. Например, я часто сталкиваюсь с такими вопросами в Facebook. Пишут: «вчера ловило, а сегодня уже не ловит связь. Надо спросить у ОСИ, кто-либо инициировал ли снятие базовой станции», - пояснил министр цифровизации.

Он объяснил, что базовая станция является устройством.

«Эти устройства, если бы стабильно на одном месте стояли, качество связи бы не ухудшалось. По текущему законодательству, если кому не нравится, что стоит станция, сегодня оператор вынужден снимать оборудование и искать новое место установки. Это не только поиск места установки, это еще и капитальные затраты для того, чтобы базовые станции установить. Это не только железные конструкции, это еще подводка необходимых сетей. То есть чтобы базовая станция работала, к ней нужен оптический кабель», - заявил глава ведомства.

«Поэтому как СМИ вы можете помочь, донести до жителей информацию: никто их облучать не собирается, никакой Билл Гейтс с помощью этих базовых станций контролировать их не собирается. Это на самом деле просто жизненная необходимость сегодня. Как вода в доме необходима, так и связь», - обратился Багдат Мусин.

Ранее сообщалось, что на 480 млн тенге оштрафовали операторов связи за некачественный интернет с начала года.

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