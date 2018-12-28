Никто не живет на одну зарплату - Арыстанбек Мухамедиулы о подработке артистов театров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал журналистам подработки артистов театров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время пресс-конференции в Правительстве журналист поднял вопрос маленькой зарплаты артистов театров, отметив, что им приходится подрабатывать тамадой.

«По зарплате, очень хороший вопрос. Вот вы говорите 70 тысяч, а в оперном театре Алматы сказали 80 тысяч. Зарплата всегда маленькая, ну ладно, мы поднимем на 30 процентов, ну будет у них 90 тысяч зарплата. Но знаете наша главная задача, чтобы предоставить возможность, чтобы наши таланты больше реализовали себя», - сказал он.

При этом министр рассказал журналистам о том, как сам зарабатывал в студенчестве. «Когда я учился на третьем курсе, то работал в государственном оркестре. Надо было двигаться вперед. В 6 утра вставал, в 11 ночи - отбой. Все музыканты, во всем мире так делают, никто не живет на одну зарплату в театре. Сейчас тем более есть колоссальная возможность выступать в вокальных трио, квартетах. Или делать свои спектакли, как Сергей Безруков и Владимир Машков. Они с удовольствием, кроме своей основной работы, делают коммерческие спектакли и выступают», - подчеркнул он.

При этом он заявил, что основная задача министерства на данный момент - повысить зарплату библиотекарям и архивариусам.

«Наша главная задача поднять зарплату библиотечным работникам и архивариусам. Тем, кто не имеет возможности на дополнительный заработок. Этим людям мы должны поднимать. А у музыкантов и актеров есть более широкое поле деятельности. Но, конечно мы заинтересованы, чтобы всем поднять зарплату», - заключил министр.