Никто не сможет уйти от ответственности за свои незаконные действия – Ерлан Кошанов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Принятие Закона «О возврате незаконных активов» стало серьезным ответом на запрос общества на социальную справедливость. Об этом заявил председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Колшанов на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принятие Закона «О возврате незаконных активов» стало серьезным ответом на запрос общества на социальную справедливость, об этом говорилось и в предвыборной программе Президента. Этот вопрос был включен и предвыборную программу наших партий. В этой сессии мы поставили точку в этом вопросе. Данный закон создал новые правовые рычаги для возврата незаконно приобретенных активов. В документе учтены новые международные тренды борьбы с коррупцией. Никто не сможет уйти от ответственности за свои незаконные действия», - сказал Ерлан Кошанов.

Он также отметил, что в Мажилис пришла новая волна народных избранников. Состав Мажилиса пополнился депутатами, избранными по одномандатным округам в реальной конкуренции. Кроме того, увеличилось количество женщин, людей с особыми потребностями и молодежи.

«Восьмой созыв можно назвать самым молодым парламентом по сравнению с другими созывами. Молодежь Казахстана представляют 13 депутатов, которым еще не исполнилось 35 лет. Сегодня обновленный Парламент состоит из авторитетных народных избранников с высокой политической культурой», - добавил спикер Мажилиса.