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    08:27, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Никто не останется без внимания — аким СКО обратился к жителям из-за паводка

    паводки
    Иллюстративное фото: facebook.com/yerzhan.baitanayev

    Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов обратился к жителям региона из-за сложной паводковой ситуации. Он подчеркнул, что вода угрожает населенным пунктам вдоль берега реки Есиль, огромный поток идет в Петропавловск, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Глава региона подчеркнул, что принимаются все необходимые противопаводковые меры, но этого может быть недостаточно.

    — В сторону Петропавловска движется огромный поток воды. По поручению первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра проводится эвакуация жителей поселка Заречный, дома которых находятся в зоне подтопления. Жителей прошу с пониманием отнестись и не игнорировать требования паводкового периода. Нужно безукоризненно выполнять требования департамента по чрезвычайным ситуациям, полиции и акимата города. Это касается и жителей дачных массивов, — сказал аким СКО.

    Он подчеркнул, что необходимую помощь и поддержку государство окажет. Компенсации предусмотрены. Механизм отработан.

    — Никто не останется без внимания. Во время встреч с жителями районов, провели разъяснения и заверили, что помощь дойдет до каждого. Паводок этого года — большое испытание для всех нас. Благодаря сплоченности и единству мы сможем преодолеть все трудности. Сейчас на борьбе с большой водой задействовано свыше 3 тысяч человек. Я благодарен каждому за помощь в этот сложный период. Говорю вам простое человеческое «спасибо». Впереди нас ждут серьезные испытания. Самое главное — нужно сохранять спокойствие и помогать друг другу. Не нужно недооценивать масштабы половодья. Подумайте о ваших близких. Если ваш дом или дача находится в зоне подтопления, переезжайте в безопасное место. Нет ничего дороже человеческой жизни. Будьте бдительны. Мы все надеемся на лучшее, но готовимся к худшему сценарию развития событий. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить безопасность наших жителей и минимизировать последствия паводка, — заявил Г.Нурмухамбетов.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия Акимы Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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