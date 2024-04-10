Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов обратился к жителям региона из-за сложной паводковой ситуации. Он подчеркнул, что вода угрожает населенным пунктам вдоль берега реки Есиль, огромный поток идет в Петропавловск, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава региона подчеркнул, что принимаются все необходимые противопаводковые меры, но этого может быть недостаточно.

— В сторону Петропавловска движется огромный поток воды. По поручению первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра проводится эвакуация жителей поселка Заречный, дома которых находятся в зоне подтопления. Жителей прошу с пониманием отнестись и не игнорировать требования паводкового периода. Нужно безукоризненно выполнять требования департамента по чрезвычайным ситуациям, полиции и акимата города. Это касается и жителей дачных массивов, — сказал аким СКО.

Он подчеркнул, что необходимую помощь и поддержку государство окажет. Компенсации предусмотрены. Механизм отработан.