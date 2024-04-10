Никто не останется без внимания — аким СКО обратился к жителям из-за паводка
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов обратился к жителям региона из-за сложной паводковой ситуации. Он подчеркнул, что вода угрожает населенным пунктам вдоль берега реки Есиль, огромный поток идет в Петропавловск, передает корреспондент агентства Kazinform.
Глава региона подчеркнул, что принимаются все необходимые противопаводковые меры, но этого может быть недостаточно.
— В сторону Петропавловска движется огромный поток воды. По поручению первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра проводится эвакуация жителей поселка Заречный, дома которых находятся в зоне подтопления. Жителей прошу с пониманием отнестись и не игнорировать требования паводкового периода. Нужно безукоризненно выполнять требования департамента по чрезвычайным ситуациям, полиции и акимата города. Это касается и жителей дачных массивов, — сказал аким СКО.
Он подчеркнул, что необходимую помощь и поддержку государство окажет. Компенсации предусмотрены. Механизм отработан.
— Никто не останется без внимания. Во время встреч с жителями районов, провели разъяснения и заверили, что помощь дойдет до каждого. Паводок этого года — большое испытание для всех нас. Благодаря сплоченности и единству мы сможем преодолеть все трудности. Сейчас на борьбе с большой водой задействовано свыше 3 тысяч человек. Я благодарен каждому за помощь в этот сложный период. Говорю вам простое человеческое «спасибо». Впереди нас ждут серьезные испытания. Самое главное — нужно сохранять спокойствие и помогать друг другу. Не нужно недооценивать масштабы половодья. Подумайте о ваших близких. Если ваш дом или дача находится в зоне подтопления, переезжайте в безопасное место. Нет ничего дороже человеческой жизни. Будьте бдительны. Мы все надеемся на лучшее, но готовимся к худшему сценарию развития событий. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить безопасность наших жителей и минимизировать последствия паводка, — заявил Г.Нурмухамбетов.