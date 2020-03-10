Никто из наших граждан не будет оставлен в сложной ситуации – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительством разработан ряд мер, направленных на минимизацию эффектов от негативной внешней конъюнктуры на экономику страны. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аскар Мамин напомнил, что учитывая негативную динамику во внешнеэкономической конъюнктуре, Главой государства образован республиканский штаб оперативного реагирования. Соответствующие штабы созданы во всех регионах.

«Действительно, вы видите, ситуация развивается по сценариям, которые имеют негативное влияние на всю мировую экономику. Правительством совместно с Национальным банком разработаны несколько вариантов дальнейшего развития событий. Каждый из вариантов обеспечен необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми. Разработан ряд мер, направленных на минимизацию эффектов от негативной внешней конъюнктуры на национальную экономику. Основной целью данных мер является поддержание благосостояния населения. Никто из наших граждан не будет оставлен в сложной ситуации», - заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9 марта текущего года котировки нефти составили 34 доллара за баррель. Этот показатель в два раза ниже по сравнению с началом года.

10 марта цены на нефть выросли более чем на 6%,