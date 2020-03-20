Никто из казахстанских дипломатов не заражен – Айбек Смадияров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал о риске, которому подвергают в данный момент себя казахстанские дипломаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Никто из дипломатов не заражен, подозрение на коронавирус у представителей нашего дипкорпуса также не зафиксировано. Тем не менее, с риском для своего здоровья они работают на передовой. Наши дипломаты посещают людные места, такие как аэропорт, места скопления людей, сопровождают наших граждан. На своих автомобилях они довозят казахстанцев до аэропортов и сопровождают», - сказал Айбек Смадияров в ведомстве.

Он также сообщил о том, как живут семьи дипломатов за рубежом в условиях пандемии коронавируса.

«Семьи дипломатов переведены на домашний режим и никуда не выходят. Это происходит в тех странах, где вопрос распространения коронавируса стоит очень остро. Все дети переведены на онлайн-обучение либо отправлены на каникулы», - отметил спикер.

Кроме того, А. Смадияров подчеркнул, что решение о том, возвращаться ему на родину или нет, каждый казахстанец принимает самостоятельно.

«Есть еще граждане РК в разных странах, которые там на постоянном месте жительства, работают, учатся. И каждый из них принимает решение самостоятельно, возвращаться ему или нет. Мы рекомендуем все-таки придерживаться правил той страны, и оставаться на месте там. Но если человек выразил желание вернуться, Правительство его вернет», - заключил официальный представитель МИД.

Напомним, А. Смадияров сообщил о переходе главного внешнеполитического ведомства страны на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса по всему миру и переходом Казахстана на режим чрезвычайного положения.

Казахстан ожидает гуманитарной помощи из Южной Кореи, Китая, Японии и Швейцарии.