Николя Винокуров стал единственным казахстанцем на «Тур де Франс»-2026: кто из страны ранее поднимался на подиум

Казахстан на «Тур де Франс»-2026 будет представлен лишь одним спортсменом: в состав команды XDS Astana Team вошёл Николя Винокуров. Об этом сообщает корреспондент Kazinform.

При этом за всю историю гонки отечественные велогонщики уже добивались громких успехов, включая подиумы этапов и высокие места в общем зачёте.

В «Тур де Франс»-2026 примут участие 23 команды и 184 гонщика. В составе XDS Astana Team заявлены восемь спортсменов, однако, подавляющее большинство из них — легионеры: Давиде Баллерини (Италия), Аарон Гейт (Новая Зеландия), Серхио Игита (Колумбия), Макс Кантер (Германия), Харольд Техада (Колумбия), Майк Тениссен (Нидерланды) и Симоне Веласко (Италия).

Таким образом, Николя Винокуров станет единственным представителем Казахстана на самой престижной велогонке мира.

23-летний гонщик отправляется на «Тур де Франс» в хорошей форме — на днях он выиграл групповую гонку на чемпионате Казахстана и получил право выступать во Франции в чемпионской форме страны. Эксперты отмечают, что его основная задача — борьба за отдельные этапы из отрывов, тогда как в генеральную классификацию он пока не включается.

Кто из Казахстана уже поднимался на подиум «Тур де Франс»

За всю историю гонки казахстанские велогонщики неоднократно добивались успехов на этапах и в общем зачёте.

Лидером остаётся Александр Винокуров — единственный казахстанец, поднимавшийся на итоговый подиум «Тур де Франс». В 2003 году он занял третье место в генеральной классификации, а также выиграл четыре этапа гонки, включая финиш на Елисейских Полях в 2005 году.

Дмитрий Фофонов в 2004 году стал третьим на 18-м этапе, а его лучшим результатом в общем зачёте стало 19-е место в 2008 году.

Алексей Луценко — третий казахстанец, побеждавший на этапе «Тур де Франс». Он выиграл горный шестой этап в 2020 году и стал третьим на этапе в 2019-м. В общем зачёте Луценко дважды входил в топ-10 — 7-е место в 2021 году и 9-е в 2022-м.

Андрей Кашечкин также выступал на высоком уровне и был четвёртым на горном этапе в 2012 году, а в общем зачёте занимал 19-е место в 2005 году.

Сильные результаты «Астаны» на «Тур де Франс»

Команда Astana Qazaqstan Team (ныне XDS Astana Team) ранее выигрывала общий зачёт «Тур де Франс» с иностранными лидерами — испанцем Альберто Контадором (2009) и итальянцем Винченцо Нибали (2014).

О гонке

«Тур де Франс»-2026 пройдёт с 4 по 26 июля. Старт состоится в Барселоне, финиш традиционно пройдёт на Елисейских Полях в Париже. Гонщики преодолеют 21 этап общей протяжённостью 3333 км с двумя днями отдыха и суммарным набором высоты 54 450 метров.