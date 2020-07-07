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Николя Саркози поздравил Елбасы с юбилеем

7 Июля 2020, 17:07
Николя Саркози поздравил Елбасы с юбилеем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-Президент Французской Республики Николя Саркози по телефону сердечно поздравил Елбасы с юбилейным Днем рождения, выразив пожелания крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в важной государственной деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

Экс-Президент Франции подчеркнул, что высоко ценит сложившиеся дружеские отношения с Нурсултаном Назарбаевым и с теплотой отметил годы совместной деятельности, направленной на активное развитие сотрудничества между двумя странами.

Елбасы выразил Николя Саркози признательность за искренние поздравления и добрые слова, обратив внимание на особую важность подписанного собеседниками в 2008 году в Париже казахстанско-французского Договора о стратегическом партнерстве.


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