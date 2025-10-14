Николя Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября

По информации DM, бывший президент Франции Николя Саркози, которого в конце сентября приговорили к пяти годам лишения свободы, начнет отбывать этот срок наказания 21 октября в парижской тюрьме «Санте».

В этот же день финансовая прокуратура Парижа обнародовала условия будущего содержания Саркози под стражей. Экс-президента разместят в «отделении для уязвимых лиц», в одиночной камере площадью девять квадратных метров, указывает телеканал France Info. На свидания к Николя Саркози можно будет приходить трижды в неделю. У него также будет возможность пользоваться мобильным телефоном, но звонки разрешены только на одобренные правоохранителями номера.

Если Саркози действительно заключат под стражу, он станет первым французским лидером послевоенного периода и первым бывшим президентом государства ЕС, который окажется в тюрьме. При этом, поскольку ему больше 70 лет, он может подать заявление об облегчении наказания. Например, отбывать его не в тюрьме, но с обязательством носить электронный браслет. Решение по такому ходатайству должно быть принято в течение двух месяцев.

25 сентября суд в Париже признал экс-президента Франции виновным в преступном сговоре по делу о незаконном ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. По данным прокуратуры Франции, бывший диктатор Ливии Муамар Каддафи в годы своего правления передал на поддержку избирательной кампании Саркози 2007 года около 50 млн евро.

При этом по всем остальным пунктам — незаконное финансирование избирательной кампании, пассивная коррупция, растрата госсредств и участие в преступном сообществе — Саркози оправдали.

В DM напоминают, что 18 декабря 2024 года Кассационный суд Парижа отказался изменить решение Апелляционного суда в отношении Саркози, подразумевающее год реального лишения свободы по другому делу — о коррупции, торговле влиянием и давлении на следствие. В итоге Саркози провел год в домашнем заключении с электронным браслетом.

Судебный процесс по этому делу начался в конце ноября 2020 года. Он связан с подозрениями в том, что политик, уже занимая пост президента (2007–2012 годы), пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях от совладелицы косметической компании L’Oreal, миллиардерши Лилиан Беттанкур, и использовал эти деньги для финансирования своей избирательной кампании в 2007 году.

В июне власти Франции лишили Саркози орденов «Почетного легиона и «За заслуги» — это первый подобный случай с 1945 года. Причиной стал приговор суда по возбужденному против Саркози делу о коррупции. Действующий президент Эмманюэль Макрон выступил против того, чтобы отбирать у Саркози награды.