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Николай Дычко назначен акимом Павлодарского района

18 Января 2023, 23:32
Николай Дычко назначен акимом Павлодарского района

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сегодня в акимате Павлодарского района прошло собрание актива района, на котором заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов представил нового акима района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

Серик Батыргужинов поблагодарил Ержана Иманслям за работу на посту акима Павлодарского района, после чего представил нового руководителя.

Николай Дычко родился в 1965 году в Кокчетавской области. Имеет два высших образования. В 1994 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности «Экономика и управление в отраслях горной промышленности и геологоразведке», в 2000 году - Экибастузский инженерно-технический институт им. К. Сатпаева по специальности «Электроснабжение и электрификация».

Трудовую деятельность начал в 1984 году помощником машиниста экскаватора участка ПО «Экибастузуголь». Далее работал электромехаником, начальником участка энергоснабжения разреза «Северный» ПО «Экибастузуголь», главным энергетиком энергомеханической службы ТОО «Разрез «Северный», главным энергетиком энергетической службы филиала ЕЭС ТОО «Богатырь Аксес Комир», директором ТОО «Монтажно-наладочное управление».

С 2006 года по 2018 год занимал должности заместителя акима города Экибастуза, руководителя управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области, заместителя акима Павлодарской области, акима города Аксу, заместителя председателя областного филиала партии «Нұр Отан».

До назначения на должность акима Павлодарского района занимал аналогичную должность в Успенском районе.

Фото Валерия Бугаева

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