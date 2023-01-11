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Никогда с ботами не работал - министр культуры Асхат Оралов

11 Января 2023, 13:52
Никогда с ботами не работал - министр культуры Асхат Оралов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Недавно назначенный министр культуры и спорта РК Асхат Оралов прокомментировал вопрос по поводу работу с ботами, а также фейков в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах заседания Правительства министра спросили о наличии ботов и фейков под его публикациями в социальных сетях.

«Никогда с ботами не работал, откровенно скажу. Мы активно ведем свои социальные сети, я сам веду свой Instagram, свой Facebook и всегда максимально открыт. В предыдущих сферах деятельности тоже был открыт, и с журналистами будем открыто работать», - сказал Асхат Оралов, отвечая на вопросы журналистов.

«Есть моменты, когда люди задают вопросы, есть люди, которые поддерживают, есть люди, которые поднимают актуальные вопросы. Еще раз скажу, с ботами мы не работаем, лично я точно не работаю», - заверил Асхат Оралов.

4 января стало известно, что Указом Главы государства Асхат Оралов стал министром культуры и спорта Республики Казахстан.


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