3 Мая 2022 09:46

Никогда не забуду слезы беркута при прощании с дедушкой - кусбеги Диас Кунтуган

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Братья Кунтуган каждый раз с нетерпением ждут выходных дней. Впереди – увлекательный отдых в родном ауле, на чистом воздухе с верными друзьями – беркутами. Несмотря на столь юный возраст, они умеют обращаться с ловчими птицами, выходят на международные соревнования и ухаживают за ними, как за собственными детьми. Корреспондент МИА «Казинформ» узнал, как семья Кунтуган популяризирует национальный вид спорта.

Диас, Мирас и Алмас – родные братья. Родились и выросли в ауле, воспитывались дедушкой, который считал своим предназначением развитие старинного искусства кусбеги. Городские условия не позволяют в полной мере заниматься с беркутами, поэтому им хочется при первой же возможности рвануть в аул и вдоволь насладиться охотой с ловчей птицей.

«С детства наблюдал за тем, как дедушка, папа и братья обращаются с беркутом. Отец всегда твердит, что мы должны выступать на соревнованиях и продолжить путь дедушки. Так, с 5 лет начал дружить с беркутом. Я вырос в ауле, поэтому даже не боялся хищной птицы. Находясь рядом с аташкой, мы многому научились. Вообще беркута нужно приучать к себе после того, как он вылупится. Сначала кормим мясом, а потом приучаем садиться на руку. Потихоньку так готовим к соревнованиям», - рассказал Диас Кунтуган.

Диасу 14 лет. Обучается в 8 классе школы-гимназии №74 имени М. Макатаева. Его первое соревнование состоялось в Кокшетау, когда мальчику было 6 лет.

«На соревнование повел дедушка. Он - мой первый учитель. Выступал с ястребом Ушкыр. Тогда мы заняли первое место, я очень обрадовался. У каждого беркутчи есть своя ловчая птица, с которой он хорошо ладит, умеет ухаживать за ней. Нужно следить за их кормом, баловать, постараться подружиться. Беркуты так же, как и люди, все чувствуют. Ястреб Ушкыр, с которым выступал на первом соревновании, к сожалению, погиб. Потом подружился с другим беркутом, дал ему такую же кличку. Он ловкий, быстрый, поэтому эта кличка очень подходит ему. Наш дедушка всегда твердил нам, что мы должны продолжить это дело. В своих интервью постоянно отмечал, что это наше семейное дело. Поэтому мы и развиваем старинное искусство кусбеги», - поделился Диас.

Диас - разносторонний парень: отличник учебы. В свободное время от занятий занимается самбо. Порой, на Наурыз он приходит со своим «другом» в школу. Все ребята удивленно смотрят на беркута и задают самые различные вопросы: как нужно ухаживать за ним, не съест ли их хищная птица. Городским детям в диковинку такие особые встречи. А для сельских ребят ловчая птица уже стала членом семьи.

Диас прислушивается к назиданию дедушки. Поэтому с детства научил младших братьев обращаться с беркутом. Молодой наставник уже видит первые успехи своих братьев.

Недавно в Павлодаре прошел чемпионат по кусбеги, где почетные третьи места заняли братья Кунтуган: Диас –в соревновании беркутов, Мирас – по дисциплине ителгі (сокол), Алмас – по дисциплине қаршыға (ястреб).

Мы не застали дома самого юного кусбеги Алмаса, но удалось побеседовать с Мирасом.

«С 11 лет я увлекаюсь кусбеги. Сейчас мне 12 лет. Мне было очень интересно наблюдать, как старшие братья ловко обращаются с птицей. Вообще не боюсь ловчих птиц. Это мое первое соревнование в Павлодаре, я занял третье место. Очень обрадовался выигрышу и призовому фонду», - поделился мальчик.

По словам Диаса, необходимы определенные навыки, когда выступаешь на соревнованиях с беркутом.

«Нужно иметь силу, следить за их питанием, не сердить птицу. Досыта наевшийся беркут не в состоянии быстро взлететь. Тщательно следует выбирать мясо для беркута. Нужно ухаживать за ним, как за собственным ребенком. Летом мы хорошо кормим их. Они могут досыта наесться. А зимой даем порцию поменьше, потому что они выступают на соревнованиях. Перед соревнованием желательно, чтобы они были голодными. Тогда беркут будет стремиться поймать добычу. Летом даем мясо зайца, лисы, сурков, голубей», - рассказал беркутчи Диас Кунтуган.

Беркуты – чувствительные птицы. Несмотря на то, что они хищники, им, бывает, сложно проститься с хозяином, к которому эти птицы сильно привязываются.

«Они все понимают. Могут быть избалованными, могут заплакать. У моего дедушки был беркут Акбалак. Когда ата скончался, беркут пустил слезу. Акбалаку уже 28 лет, а моему беркуту - три года. Беркуты - очень чувствительные птицы. Когда побеждаем на соревнованиях, они широко расправляют крылья, ощущают вкус победы», - рассказал Диас.

В ходе нашей беседы он поделился советом с ребятами, которые хотят подружиться с ловчей птицей.

«Самое главное - нужно победить свой страх, хорошо относиться к беркуту, хорошо кормить. Если вам интересно проводить время с беркутом на охоте, вы быстро привыкните друг к другу. Я же ставлю перед собой цель покрупнее – стать чемпионом Азии и достойно продолжить заложеный дедушкой путь», - сказал Диас Кунтуган.

Мама юных кусбеги гордится своими детьми и династией хранителей древнего искусства охоты с ловчими птицами.

«Наш дедушка Кунтуган Токтыбайулы при жизни дал много интервью. Все свое детство дети провели в ауле. Мы много лет жили в ауле, пока не переехали в город. Меня радует, что наши дети продолжили заниматься тем, чем занимались их предки. Я горжусь детьми и считаю, что они достойно продолжают искусство кусбеги», - призналась Гульмира Жиналыс.

Отец юных беркутчи Базарбек Кунтуган трудится в республиканской федерации Кусбеги старшим тренером.

«Это старинное искусство поздно начало развиваться в нашей стране. Наш отец Кунтуган - первый, кто начал развитие на территории столицы забытого национального вида спорта. Он открыл школу кусбеги в столице, написал книгу «Беркут». Он стал потомственным беркутчи. Ежегодно проводится международный турнир имени Кунтугана Токтыбайулы. Сейчас его потомки достойно продолжают путь деда и занимают призовые места на соревнованиях», - поделился он.

Базарбек Кунтуган считает развитие искусства кусбеги особым достижением Независимости.

«То, что кусбеги вошел в национальный вид спорта, утверждены правила, в каждой области функционируют филиалы, в первую очередь - это особое достижение Независимости. Беркут изображен на флаге страны. В 10 областях и в трех городах Казахстана функционируют отделы кусбеги, работают тренеры. Постепенно в областях растет интерес к этому виду спорта. В особенности радует интерес, который проявляет молодежь. Кусбеги можно заниматься в любом возрасте. Самое главное - иметь желание и интерес. Не каждый может стать беркутчи. Очень значима связь между человеком и птицей. Птица всегда ищет своего хозяина. Она тоже переживает, плачет, если хозяин заболел или скончался. Что касается правил, в спортивных школах тренеры обучают по специальной методике, как приручать птицу, как находить с ней общий язык. Ежегодно мы проводим различные соревнования. В этом году планируется провести кубок Президента в Восточно-Казахстанской области, ожидается приезд кусбеги из разных стран», - рассказал Базарбек Кунтуган.

Редакция МИА «Казинформ» желает успехов казахстанским кусбеги в предстоящих соревнованиях.