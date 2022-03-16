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Никогда не поздно создавать новое сообщество - Посол ЕС в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
16 Марта 2022, 16:42
Никогда не поздно создавать новое сообщество - Посол ЕС в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы сегодня услышали расширенную политическую программу. Об этом заявил Посол Европейского Союза в Казахстане Кестутис Янкаускас, комментируя Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данное Послание является очень актуальным. Мы сегодня услышали расширенную политическую программу и не только политические реформы. Также были отмечены социально-экономические реформы, о которых Президент Токаев говорил в начале года, и сегодня они были дополнены. Мы очень сильно приветствуем все эти реформы, они могут быть очень эффективны», - сказал Кестутис Янкаускас.

Дипломат отметил и другие предложения Главы государства.

«Мы очень много услышали предложений по дальнейшей демократизации, либерализации, а также децентрализации государственной власти. Также очень много было аспектов по свободе слова для СМИ и упрощения регистрации политических партий. Никогда не поздно создавать новое сообщество. Мы по своему опыту узнали, что можно просто создавать, а не трансформировать сообщество с нуля. В качестве представителя ЕС нам было очень приятно, что Президент несколько раз отмечал в качестве хорошего примера Европу. Мы это приветствуем. Также были упомянуты стандарты ОБСЕ касательно политики выборов», - добавил Кестутис Янкаускас.

Евросоюз   Политика   Послание Президента РК-2022  
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