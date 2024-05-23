Никки Хейли заявила, что будет голосовать за Дональда Трампа

Бывший посол ООН Никки Хейли заявила в среду, что планирует проголосовать за экс-президента Дональда Трампа в ноябре этого года, несмотря на ее критику в его адрес во время кампании по выдвижению своей кандидатуры на пост президента от Республиканской партии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

— Трамп не был идеален в этой политике. Я ясно давала это понять много-много раз. Но Байден стал катастрофой. Поэтому я буду голосовать за Трампа, — сообщила Никки Хейли, выступая в Институте Гудзона в Вашингтоне, округ Колумбия.

Никки Хейли, считает, что Дональду Трампу было бы разумно обратиться к миллионам людей, которые голосовали за нее, а не предполагать, что они поддержат экс-президента.

В среду Н.Хейли рассказала о своем возвращении к гражданской жизни после предвыборной кампании в марте этого года, заявив, что она проводит время с семьей.

Также Н.Хейли назвала решение Джо Байдена о временной приостановкеьпоставок определенного оружия Израилю «глупым». Кроме того, назвала ордер Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля «буквально отвратительным». Она добавила, что планирует в ближайшее время посетить Израиль, заявив, что хочет, чтобы израильтяне знали, что американцы их поддерживают.

Кампания Байдена в среду опубликовала заявление, в котором говорится, что заявление Н.Хейли о том, что она будет голосовать за Трампа, ничего не меняет для «миллионов избирателей-республиканцев, которые продолжают голосовать против Дональда Трампа» и Джо Байден является единственным кандидатом, которого «глубоко заботит будущее нашей демократии».