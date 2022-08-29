29 Августа 2022 11:11

Никита Михайлис признан лучшим хоккеистом Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пока готовятся новые хоккейные баталии, а отечественные клубы ведут подготовку к новому предстоящему сезону, принимая участия в различных турнирах, спортивные журналисты определили лучшего хоккеиста Казахстана по итогам прошедшего сезона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию спортивной прессы РК.

После обретения независимости определением лучшего хоккеистом страны занимался директорат во главе его бессменным руководителем, известным хоккейным репортером, основателем первого специализированного журнала «Хоккей Казахстана» Максимом Карташовым. К большому сожалению, Максим Леонидович в декабре прошлого года ушел из жизни. Ему не исполнилось и 50…

Функции координатора по определению лучшего хоккеиста года взял на себя руководитель Федерации спортивной прессы Казахстана Ильяс Омаров, который долгие годы помогал издавать журнал «Хоккей Казахстана», будучи шеф-редактором упомянутого издания.

Ильяс Омаров отметил, что многие журналисты, принявшие участие в опросе, с энтузиазмом отреагировали на призыв принять участие в опросе. «Дело Максима Карташева живет! Хорошая традиция будет продолжена!» - отметил ряд журналистов.

В прошедшем, 31-ом по счету опросе, приняли участие 32 отечественных журналиста, каждому из которых было предложено назвать тройку сильнейших игроков, проявивших себя наиболее ярко в прошедшем сезоне. На звание хоккеиста года номинировались не только казахстанцы, но и выступающие за отечественные клубы легионеры. По традиции за первое начислялось три очка, за второе – два и за третье – одно очко.

По итогам опроса лучшим хоккеистом Казахстана сезона 2021-2022 гг. стал Никита Михайлис, второе место в опросе занял Валерий Орехов, третье - Роман Старченко.

Форварда национальной сборной и столичного «Барыса» Никиту Михайлиса, который в прошедшем сезоне стал одним из лучших бомбардиров КХЛ, 16 обозревателей признали лучшим, а еще четверо поставили его на второе место, что в итоге принесло новому капитану столичного «Барыса» 62 очков и довольно солидный отрыв от своих преследователей. Для Михайлиса это второй подобный трофей - он признавался лучшим 5 лет назад. И если тогда такой выбор многие посчитали своеобразным авансом, то превосходство №10 «барсов» и сборной Казахстана в прошедшем сезоне не у кого не вызывает сомнений.

Второе место занял защитник сборной Казахстана Валерий Орехов, достаточно громко заявивший о себе на чемпионате мира, став лучшим бомбардиром команды. В активе Орехова, который к сожалению, отечественных фанатов в межсезонье перешел из «барсов» в магнитогорский «Металлург» 32 очка. Три репортера признали его первым, десять поставили на вторую позицию и трое на третью.

Тройку лучших в рейтинге замкнул неувядающий капитан национальной сборной Роман Старченко, который после 14-и сезонов в «Барысе» перешел в московский «Спартак». Легенда отечественного хоккея, да фактически всей КХЛ, ранее трижды признававшийся лучшим хоккеистом Казахстана – в последний раз в позапрошлом сезоне, набрал 19 очков. На первое место Романа поставили двое репортеров, на второе – пятеро, и на третье - трое.

Всего одно очко Старченко уступил форвард сборной и «Барыса» Кирилл Савицкий - 18, у которого четыре первых места, два вторых и два третьих.

В свою очередь, квартет Михайлис – Орехов - Старченко - Савицкий заметно оторвались в голосовании от других игроков, упомянутых в опросе.

Бывший форвард «Барыса» Якоб Лилья перешедший в московское «Динамо» набрал 7 очков.

Наш соотечественник Батырлан Муратов, удачно пошумев на родине Санты Клауса, став одним из лучших бомбардиров в финской лиге Местис, набрал 6 очков

Бывший капитан «Барыса» Даррен Диц, перешедший в середине сезона в московский ЦСКА, и в итоге завоевав с новым клубом кубок Гагарина, и форвард национальной сборной Алихан Асетов, которого наставники «барсов» назвали незаменимым героем, набрали по 5 очков.

По 4 очка у вратарей Андрея Шутова, на долю которого выпала нелегкая доля отстаивать пост №1 национальной сборной на мировом первенстве без отсутствия должной игровой практике в сезоне, Йонни Ортио, и теперь уже бывшего стража ворот «барсов».

Кертис Волк, Михаил Рахманов, Евгений Рымарев, Эдгарс Сиксна набрали по 3 очка.

Сразу пять хоккеистов - Саян Данияр, Линден Вей, Артем Микушин, Кирилл Панюков и Эмиль Нургалиев набрали по 2 очка.

По 1 очку у Адиля Бекетаева, Александра Борисевича, Никиты Бояркина, Дмитрия Гренца, Самата Данияра, Юрия Сергиенко, Алексея Маклюкова и Аркадия Шестакова.

Фото: Федерация спортивной прессы РК







