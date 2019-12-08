Никита Акимов стал первым среди юношей Biathlon Alpencup в Австрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Австрии проходит международный турнир по биатлону. В спринтовой гонке на 7,5 км среди юношей первое место завоевал казахстанский спортсмен Никита Акимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz

Никита сумел преодолеть дистанцию с полными нулями за 20 минут и 56,2 секунды. Семен Вдовин на дистанции стал 20-ым (1+2; +1:51.7), Вадим Куралес показал 23-ий результат (1+1;+2:01,9). Данил Червенко 28-ой (2+1; +2:12,5).

Владислав Киреев в юниорском спринте на 10 км показал седьмой результат (1+1; +1:10,9).

Среди женщин Ксения Долгополова показала 11 результат (0+0; +1:43,3), Арина Крюкова стала 14й (1+0; +2:05,9), Полина Егорова 25й (3+2; +2:56,4), Кристина Титиевская 45й (1+3; +5:02,8).