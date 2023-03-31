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Никита Абдрахманов завоевал золотую медаль юношеского ЧМ

Гульмира Байзакова
31 Марта 2023, 23:09
Никита Абдрахманов завоевал золотую медаль юношеского ЧМ

ТИРАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский тяжелоатлет Никита Абдрахманов завоевал золотую медаль юношеского чемпионата мира, который в эти дни проходит в Албании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Казахстана.

В весовой категории до 102 килограммов Абдрахманов показал общий результат в 369 килограммов (164+205).

Другие казахстанские тяжелоатлеты также стали чемпионами и призерами мирового первенства: Нурдос Сабыр, Ерасыл Саулебеков, Нурасыл Арапбай, Дарья Балабаюк, Алтынай Танибергенова и Таисия Алексеева .

В чемпионате мира принимают участие 268 спортсменов из 57 стран.


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