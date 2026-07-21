Никарагуа больше не будет проводить выборы

80-летний президент центральноамериканской страны Даниэль Ортега заявил, что Никарагуа не будет проводить дальнейшие выборы, чтобы предотвратить приход оппозиции к власти, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Guardian .

Ортега, занимающий свой пост с 2007 года, заявил, что будет сотрудничать с контролируемым им конгрессом для принятия новых законов, которые «построят стену» против оппозиции.

— Больше никаких выборов здесь не будет, чтобы оппозиционные партии могли попытаться захватить правительство, захватить власть, — отметил он во время торжеств по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции.

Последние выборы президента Никарагуа прошли в 2021 году. Следующие должны были состояться в 2027 году. Однако Ортега не предоставил никаких подробностей о том, будут ли они отменены или оппозиции будет запрещено в них участвовать. Во время избирательной кампании 2021 года в стране запретили партии и заключили в тюрьму всех кандидатов в президенты от оппозиции.

Ранее Никарагуа заявила о выходе из ФАО из-за несогласия с выводами ее доклада.