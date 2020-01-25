Никакой опасности нет – Жандарбек Бекшин о посадке самолета из Уханя в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин прокомментировал информацию о посадке самолета из Уханя в аэропорту Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы в курсе этой посадки. Сведений о том, что там находился зараженный пассажир, нет. По международному алгоритму он совершил посадку и был под нашим контролем. Далее самолет был отбуксирован на санитарную посадку. Там была проведена дозаправка и ни один летчик или пассажир этого самолета ни на один сантиметр на территорию Казахстана не наступал», - сказал Жандарбек Бекшин на пресс-конференции в СК «Фармация».

По его словам, люки самолета были задраены, была проведена дезинфекция.

«Но это были чрезмерные меры – если самолет летит на высоте 12 тысяч метров, при такой низкой температуре никакой вирус не выдержит. Никакого общения с нашими гражданами не было, никто на борт даже не поднимался», - отметил спикер.

Напомним, сегодня в Алматы совершил дозаправку самолет, в котором ранее был инфицированный коронавирусом пассажир. В связи с этим, в алматинском аэропорту усилены меры безопасности.