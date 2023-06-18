Никакой другой специальности, кроме врача, я не видел – хирург военного госпиталя в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дастан Кенжерахманов больше 15 лет работает хирургом, из них больше 10 лет в военных медицинских организациях. В настоящее время является начальником урологического отделения главного военного клинического госпиталя Министерства обороны РК, майором медицинской службы. В мае этого года он впервые провел сложную операцию по удалению камней сразу из обеих почек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Дастан Кенжерахманович, как Вы попали в военную медицину?

- Я окончил Семипалатинскую медицинскую академию в 2007 году, в том же году был распределен молодым специалистом в Экибастуз. Там в городской больнице проработал четыре года хирургом. Отделение большое, были и урологические койки. Периодически замещал уролога, с тех пор сблизился с этим направлением и даже хотел уйти в первичную специализацию урологом. Но в это же время пришла повестка, что армия нуждается во мне. И уехал в Тараз, попал в воинскую часть пехоты. Каждый день проходили учения. Там операции не делал, только мелкие, такие, как по удалению фурункулов, небольших липом. Призвался командиром взвода медицинской роты, потом стал командиром медицинской роты. В Таразе есть военный госпиталь, через год меня перевели туда старшим ординатором хирургического отделения, где уже начал заниматься операциями. Через 4 года позвонили из главного госпиталя в Астане и предложили перевестись. Я с удовольствием согласился, позже отучился на уролога, чему я очень рад. Потому что учился у таких людей, как Юрий Пак, Ербол Искаков. С 2016 года занимаюсь только урологией. Обучался в Германии, проходил годовую практику в военном госпитале в Гамбурге. Там очень большое отделение урологии, специалисты занимаются также онкологией, бесплодием, консервируют сперматозоиды. Потихоньку стараюсь внедрять в практику все, что видел. Там я практически не выходил из операционной.

- Расскажите подробнее о сложной операции по удалению камней сразу с обеих почек, которую Вы впервые провели в главном военном госпитале?

- Да, случай был очень интересный. Пациент долгое время страдал от мочекаменной болезни, ранее был прооперирован, но удалось убрать только половину камней. Состоял на учете у уролога. Коллеги нам рассказали об этом случае, и мы сообща с кафедрой урологии и андрологии медицинского университета «Астана», сообществом урологов посоветовались и решили удалить камни с обеих сторон за один наркоз. Когда я был студентом, нас учили, что такие операции проводить нельзя, потому что одна почка должна работать, выводить шлаки, пока проводится операция на другой. Уникальность операции заключалась в том, что с одной стороны мы проникали через мягкие ткани, с другой стороны – без повреждения мягких тканей через мочевые ходы. Все это происходило в один момент. Пациент перенес операцию очень хорошо, удалось убрать все камни. Дробили камни лазером и превращали их в песок, а также дроблением и высасыванием. За 2,5 часа мы убрали все камни из обеих почек. Обычно лечение таких пациентов длится от полугода до года. То есть почки оперируются по очереди, и дается время на восстановление.







- Чувствовали ли Вы давление на себе, учитывая, что впервые проводите такую операцию?

- Более того, ход операции транслировался онлайн и за операцией могли следить коллеги из разных организаций. Каждое наше движение, каждый шаг записывался. Видео было показано в актовом зале медицинского университета «Астана» на большом экране. Конечно, это было дополнительной нагрузкой. Поначалу было волнение из-за камер и микрофонов, то было слышно все, что мы говорим. Но мы достойно провели операцию.

- Как сейчас состояние пациента?

- Пациент был выписан на седьмые сутки. Домой он ушел довольный на своих ногах. Пока он не звонил и не обращался. Обычно, если пациент выписан, и не звонит, значит с ним все хорошо.

- После проведения операции был ли интерес со стороны других врачей, готовых повторить Ваш опыт?

- За операцией наблюдали врачи из городской больницы №1, №2, №3, Национального научного медицинского центра, областной больницы №2. Да, конечно, интерес был, так как случаев мочекаменной болезни в Казахстане с каждым годом становится все больше. Пьем мы не всегда чистую воду, пьем газировку, едим соленую еду. Все это отражается на почках, образуются камни. Это говорит о том, что нужно совершенствовать хирургическую службу, чтобы пациент за короткие сроки мог избавиться от недуга и вернуться к полноценной жизни, минимизируя травмы почек. Конечно, от каждой операции погибают нефроны. А новыми методами, почка и мочевые ходы не страдают, через 3-4 дня пациент выписывается с закрытым больничным листом. Дальше, конечно, мы определяем химический состав камня и исходя из этого прописываем диету.

- Есть ли страх перед каждой операцией совершить ошибку? Как Вы с ним справляетесь?

- Каждая операция это риск. Как нас учили, перед каждой операцией мы открываем книгу, хоть и кажется, что мы знаем все на 100%. Еще раз смотрим анатомию человека, прокручиваем в голове ход операции, даем себе установки на каждом этапе пошагово. Когда есть такой подход, то риски минимизируются. Но, конечно, бывают аномалии. Бывает, встречается и такое, когда мочеточников не один, а два, и оба забиты камнями. Бывает, что пациент поступает с камнями в правой почке, делаем рентген, а у него они и слева есть. Приходится убирать оба камня, поэтому мы подходим к каждому пациенту всесторонне. В обязательном порядке обследуем пациента через компьютерную томографию, благо, что у нас есть современное оборудование, которое может вывести в 3D любой орган, и мы можем ознакомиться с анатомическими особенностями каждого пациента. Так вооружившись, мы спокойно заходим на операцию. Страх обязательно присутствует, без страха нельзя. Риски все равно всегда есть, начиная от самого наркоза до послеоперационного периода.





- Было ли хоть раз такое, что Вы пожалели о своем выборе стать врачом?

- Нет, никогда. Я благодарен своему папе, который также был врачом, заведовал хирургическим отделением, был заместителем главврача по лечебной части. К сожалению, папа рано умер в 1997 году, но этот дух мне передался еще в детстве, и где-то с 13 лет я хотел стать только врачом, и никакой другой специальности не видел. В студенчестве, правда, хотел стать кардиохирургом, все туда рвались, но постепенно судьба привела меня к урологии, чему я очень рад.

- Благодарю за беседу!