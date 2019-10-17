Никакого вмешательства в работу Президента со стороны Елбасы нет – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вокруг темы двоевластия в Казахстане целый ряд анонимных каналов раскручивали искусственный ажиотаж. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканала «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вокруг этой темы целый ряд анонимных каналов раскручивали искусственный ажиотаж. Понятно, что такие ресурсы пытаются выдать желаемое за действительное. Елбасы своими заявлениями опроверг аспекты всех этих домыслов», - сказал Даурен Абаев комментируя недавнее интервью Елбасы.

Министр добавил, что если резюмировать слова Первого Президента – Лидера нации, то можно сделать несколько выводов.

«Во-первых, никакого вмешательства в работу Президента со стороны Елбасы нет и не будет. Все это строго разграничено Конституционными нормами. Во-вторых, Токаев - это не второй Назарбаев, у него свой стиль управления, свой взгляд, поэтому не нужно поднимать шум о двоевластии всякий раз, когда Президент использует новые форматы в своей работе. В-третьих, Елбасы сам подчеркнул и Касым-Жомарт Кемелевич тоже это постоянно подтверждает, что он советуется с Елбасы по наиболее важным вопросам и это не случайно, все таки у Нурсултана Абишевича за плечами гигантский опыт управления страной и успешный надо отметить. Сегодня за советами к нему обращаются даже лидеры других государств, я это знаю точно», - резюмировал Даурен Абаев.