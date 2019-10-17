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Никакого вмешательства в работу Президента со стороны Елбасы нет – Даурен Абаев

17 Октября 2019 21:56
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Никакого вмешательства в работу Президента со стороны Елбасы нет – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вокруг темы двоевластия в Казахстане целый ряд анонимных каналов раскручивали искусственный ажиотаж. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканала «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вокруг этой темы целый ряд анонимных каналов раскручивали искусственный ажиотаж. Понятно, что такие ресурсы пытаются выдать желаемое за действительное. Елбасы своими заявлениями опроверг аспекты всех этих домыслов», - сказал Даурен Абаев комментируя недавнее интервью Елбасы.

Министр добавил, что если резюмировать слова Первого Президента – Лидера нации, то можно сделать несколько выводов.

«Во-первых, никакого вмешательства в работу Президента со стороны Елбасы нет и не будет. Все это строго разграничено Конституционными нормами. Во-вторых, Токаев - это не второй Назарбаев, у него свой стиль управления, свой взгляд, поэтому не нужно поднимать шум о двоевластии всякий раз, когда Президент использует новые форматы в своей работе. В-третьих, Елбасы сам подчеркнул и Касым-Жомарт Кемелевич тоже это постоянно подтверждает, что он советуется с Елбасы по наиболее важным вопросам и это не случайно, все таки у Нурсултана Абишевича за плечами гигантский опыт управления страной и успешный надо отметить. Сегодня за советами к нему обращаются даже лидеры других государств, я это знаю точно», - резюмировал Даурен Абаев.

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Ключевые слова: СМИ, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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